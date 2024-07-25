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Galatasaray Kazımcan Karataş'ı kiraladı! Sürpriz ekip...

Giriş: 25.07.2024 16:27
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Galatasaray Kazımcan Karataş’ı kiraladı! Sürpriz ekip...

Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları hızlanırken kadro planlamasında yer bulamayan Kazımcan Karataş Rusya Ligi ekiplerinden FK Orenburg'a 1 yıllığına kiralandı. İşte detaylar...

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