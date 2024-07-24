Transferde mutlu son! Galatasaray Elias Jelert’i kadrosuna kattı

Elias Jelert

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı kırmızılılar uzun süredir devam eden sağ bek arayışında mutlu sona ulaştı. Bu kapsamda Kopenhag'dan Elias Jelert transfer edildi. Galatasaray transferi sosyal medya hesabından duyurdu, oyuncu ve Kopenhag ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

JELERT KİMDİR?

Elias Jelert, 12 Haziran 2003 yılında Danimarka'nın Virum kentinde dünyaya geldi.21 yaşındaki oyuncu bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekti. Sağ bek olarak görev alan oyuncu sol bek ve orta saha gibi bölgelerde de oynayabiliyor. 1.78 cm boyundaki Elias Jelert, etkili sağ ayağı ve hızıyla dikkat çekerken güncel piyasa değeri 5,5 milyon Eurodur. Altyapı kariyerine Virum Sorgenfri Boldklub'te başlayan oyuncu 14-15 sezonunda Kopenhag Altyapısına transfer oldu. Gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Danimarkalı 2022-2023 sezonunda ise A Takıma yükseldi. Superliga'da 43 maçta 2 bin 833 dakika süre alan oyuncu 1 gol ve 3 asist katkısı verdi. Oyuncunun ayrıca Şampiyonlar Ligi tecrübesi de bulunurken 11 karşılaşmada 777 dakika sahada kaldı. Elias Jelert, Danimarka milli takımıyla ilk maçına 17 Ekim 2023 tarihinde çıkarken 3 maçta forma giyebildi.