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Galatasaray'da Memphis Depay sürprizi! Dünya yıldızı için harekete geçildi! İşte talep ettiği maaş...

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 14:47 Güncelleme: 25.07.2024 14:50
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Galatasaray’da Memphis Depay sürprizi! Dünya yıldızı için harekete geçildi! İşte talep ettiği maaş...

Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk hedefleyen Galatasaray transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı kırmızılılar Hollandalı Memphis Depay'ı gündemine alırken yıldız oyuncu yıllık 5 milyon euro talep ediyor. İşte detaylar...

Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'ın, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Memphis Depay ile ilgilendiği iddia edildi.

İTALYANLAR DUYURDU

Son olarak sağ bek Elia Jelert'i kadrosuna katan Galatasaray için şimdi de Memphis Depay iddiası ortaya atıldı. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray, Memphis Depay transferi için bastırıyor.

Haberde Depay için Inter'in de devrede olduğu, İtalyan devinin Hollandalı yıldıza resmi teklifini ilettiği aktarıldı.

5 MİLYON EURO MAAŞ TALEP EDİYOR

Yine haberde Memphis Depay'ın maaş talebinden de bahsedildi. Buna göre Hollandalı futbolcu, bonuslar hariç yıllık net 5 milyon Euro talep ediyor.

TRANSFERDE RAKİP INTER

Inter'in 2 hafta içinde hücumda yer açması ve Depay'ın Galatasaray'la anlaşamaması halinde oyuncunun İtalyan deviyle söz kesebileceği vurgulandı. Geride bıraktığımız sezonda Atletico Madrid ile toplam 31 maça çıkıp 1205 dakika süre alan Memphis Depay 9 gol, 2 asistlik istatistik yakalamıştı.

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