Transferde mutlu son! Kopenhag resmen açıkladı: Galatasaray Elias Jelert'i kadrosuna kattı
Son dakika... Kopenhag kulübü, Elias Jelert'in Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı. Danimarkalı genç sağ bekin İstanbul’a geleceği ve sağlık kontrolü ile resmi imzanın ardından sarı-kırmızılı ekibin Avusturya’daki kampına katılacağı bildirildi.
Galatasaray aylardır beklediği sağ bek transferinde sonunda mutlu sona ulaştı.
Rennes forması giyen Doue ile anlaşma noktasına gelen ancak futbolcunun son andaki isteklerinin ardından transferden vazgeçen sarı-kırmızılı ekip, Danimarka'nın Kopenhag takımında forma giyen Elias Jelert transferini bitirdi.
SÖZLEŞME ŞARTLARI BELLİ OLDU
21 yaşındaki Danimarkalı futbolcu ile 4 yıllık anlaşmaya varan Galatasaray'ın futbolcu için Kopenhag'a yaklaşık 10 milyon euro civarında bonservis ödeyeceği öğrenilirken, Jelert'e ise yıllık 650 bin euro maaş verecek.
İSTANBUL'A GELİYOR
Danimarkalı genç sağ bekin İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrolü ile resmi imzanın ardından sarı-kırmızılı ekibin Avusturya'daki kampına katılacağı bildirildi.
KOPENHAG TRANSFERİ RESMEN AÇIKLADI
Danimarka ekibi resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile Jelert'in Galatasaray'a transferini resmen duyurdu.
OKAN BURUK HAYRAN KALMIŞTI
Genç sağ bek, sarı-kırmızılılara bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile rakip olmuş ve oynadığı futbolla Okan Buruk'un beğenisini kazanmıştı. Danimarka Milli Takımı'nda da forma giyen Jelert, sağ bekin yanı sıra sol bek mevkisinde de forma giyebiliyor.
JELERT KİMDİR?
Elias Jelert, 12 Haziran 2003 yılında Danimarka'nın Virum kentinde dünyaya geldi.21 yaşındaki oyuncu bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekti. Sağ bek olarak görev alan oyuncu sol bek ve orta saha gibi bölgelerde de oynayabiliyor. 1.78 cm boyundaki Elias Jelert, etkili sağ ayağı ve hızıyla dikkat çekerken güncel piyasa değeri 5,5 milyon Eurodur. Altyapı kariyerine Virum Sorgenfri Boldklub'te başlayan oyuncu 14-15 sezonunda Kopenhag Altyapısına transfer oldu. Gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Danimarkalı 2022-2023 sezonunda ise A Takıma yükseldi. Superliga'da 43 maçta 2 bin 833 dakika süre alan oyuncu 1 gol ve 3 asist katkısı verdi. Oyuncunun ayrıca Şampiyonlar Ligi tecrübesi de bulunurken 11 karşılaşmada 777 dakika sahada kaldı. Elias Jelert, Danimarka milli takımıyla ilk maçına 17 Ekim 2023 tarihinde çıkarken 3 maçta forma giyebildi.
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