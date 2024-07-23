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Galatasaray İngiliz yıldızın peşinde! Transferin sessiz takımı Cimbom bombayı patlatıyor...

ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 12:44 Güncelleme: 23.07.2024 12:52
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Galatasaray İngiliz yıldızın peşinde! Transferin sessiz takımı Cimbom bombayı patlatıyor...

Süper Lig'de iki sezonun ardından bu sezon da şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar sağ bek konusunda Doue ve Jelert transferi konusunda anlaşma sağlayamazken gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar...

Süper Ligde iki sezon üst üste şampiyon olan Galatasaray transfer çalışmalarında sessizliğini koruyor.

CİMBOM SESSİZ

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın üst üste transferler yaptığı günlerde Galatasaray sadece ezeli rakibinden Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı.

TARAFTAR ENDİŞELİ

Özellikle sağ bek ve orta saha hamlelerinin gecikmesi sarı kırmızılı taraftarlarda endişe yaratırken, yönetimden yeni bir hamle geldi.

DOUE OLMADI

Galatasaray, Guela Doue transferini rafa kaldırmasının ardından sağ bek için alternatif isimlere yöneldi. Sarı-kırmızılılarda Doue'nin ardından listenin ilk sırasında daha önce de gündeme gelen Elias Jelert yer alıyor.

TRIPPIER GÜNDEMDE

Galatasaray'ın sağ bek transferi için İngiltere'den de Kieran Trippier iddiası da gündeme geldi.

33 YAŞINDAKİ İNGİLİZ İÇİN NABIZ YOKLANACAK

Sarı-kırmızılılar, Newcastle United forması giyen 33 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor. Galatasaray'ın İngiliz futbolcu için hamle yapmaya hazırlandığı belirtildi.

SATMAK İSTİYORLAR

Newcastle United'ın sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Trippier'i bu yaz satmaya hazır olduğu kaydedildi. Trippier ile Galatasaray dışında Monaco ve Milan'ın da ilgilendiği ayrıca 33 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistan'dan da ilgi olduğu öne sürüldü.

39 MAÇA ÇIKTI

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Kieran Trippier, geçen sezon Newcastle United'da çıktığı 39 maçta 1 gol attı ve 11 asist yaptı. 33 yaşındaki İngiliz futbolcu, Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan İngiltere Milli Takımı'nın kadrosunda da yer almıştı.

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