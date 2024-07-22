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Galatasaray'da kamp kadrosu netleşti! Okan Buruk'tan sürpriz kesik! 3 isim listede yok...

ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 12:20 Güncelleme: 22.07.2024 12:45
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Galatasaray’da kamp kadrosu netleşti! Okan Buruk’tan sürpriz kesik! 3 isim listede yok...

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kampında Avusturya'ya gidecek. Okan Buruk ikinci kamp kadrosunda 3 isme yer vermezken bu isimlerin Kazımcan Karataş, Taylan Antalyalı ve Alexandru Cicaldau olduğu belirtildi. İşte detaylar...

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