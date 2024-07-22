Doue olmadı Jelert yeniden masada! Galatasaray’dan sağ bek transferi için yeni hamle...

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılıların yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu, Doue'nin transfer gündemlerinden çıktığını açıkladı. Hatipoğlu, "Doue'nin yakınındaki kişiler, her geçen gün farklı taleplerle süreci biraz daha zora soktular. Burası Galatasaray Spor Kulübü. Bir transfer gerçekleşecekse kurallar ve şartlar var. Bu noktalar zorlandığı için transfer uzadı. Listemizdeki oyunculardan biriydi. Ancak gelinen noktada bu talepler artık Galatasaray Spor Kulübü'nün görüşmeleri sonlandırması gerektiği noktasına getirdi. Üzgünüz. Bu saatten sonra Galatasaray'ın transfer listesinde Doue bulunmuyor." dedi.