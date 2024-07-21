21 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Zenit'ten Wendel açıklaması: Galatasaray ile anlaşma varıldığı iddiaları doğru değil

Giriş: 21.07.2024 16:43 Güncelleme: 21.07.2024 16:44
ABONE OL
Zenit’ten Wendel açıklaması: Galatasaray ile anlaşma varıldığı iddiaları doğru değil

Zenit Başkanı Alexander Medvede yaptığı açıklamada Wendel'in Galatasaray'a transferine ilişkin değerlendirmede bulundu. Medvedev "Wendel'in Galatasaray ile anlaşmaya vardığı iddiaları doğru değil. Wendel, Zenit'in oyuncusu." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör