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Galatasaray'da Kazımcan Karataş'a sürpriz talip! Sparta Prag kiralamak istiyor...

ahaber.com.tr
Giriş: 21.07.2024 14:44 Güncelleme: 21.07.2024 15:05
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Galatasaray’da Kazımcan Karataş’a sürpriz talip! Sparta Prag kiralamak istiyor...

Galatasaray'da bu sezon kadroda düşünülmeyen Kazımcan Karataş için Sparta Prag devreye girdi. Genç oyuncu için Cimbom'un kapısını çalan Çekya ekibi, Ross'u da kiralamıştı. İşte detaylar...

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