İngiliz devi Barış Alper Yılmaz'ı istiyor! Ödeyecekleri bonservis bedeli belli oldu
Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın performansı sevinç yarattı. Genç yıldız İngiliz devinin radarına girdi. Dünyaca ünlü kulübün genç yıldız için kapıyı çaldığı teklif belli oldu. İşte detaylar...
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon birçok mevkide oynayan Barış Alper Yılmaz, istikrarıyla dikkat çekti.
Milli oyuncu EURO 2024'te de gösterdiği performansla piyasasını katladı.
Galatasaray formasıyla 55 maça çıkan milli futbolcu 7 gol ve 12 asist yaparak taraftarın büyük beğenisini topladı.
EURO 2024'DE GÖZLERİ DOLDURDU
Güçlü fiziğiyle öne çıkan Barış Alper, EURO 2024'te de A Milli Takımımızın gözde futbolcularından oldu.
İNGİLİZ DEVİ BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN DEVREDE
Arsenal ve Tottenham ile adı anılan Barış Alper Yılmaz için bir başka Premier Lig devinin daha devreye girdiği iddia edildi.
İtalyan gazeteci Nico Schira, Barış Alper Yılmaz ile Liverpool'un ilgilendiğini öne sürdü.
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