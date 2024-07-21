21 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

İngiliz devi Barış Alper Yılmaz'ı istiyor! Ödeyecekleri bonservis bedeli belli oldu

Giriş: 21.07.2024 00:27 Güncelleme: 21.07.2024 00:28
ABONE OL
İngiliz devi Barış Alper Yılmaz’ı istiyor! Ödeyecekleri bonservis bedeli belli oldu

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın performansı sevinç yarattı. Genç yıldız İngiliz devinin radarına girdi. Dünyaca ünlü kulübün genç yıldız için kapıyı çaldığı teklif belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon birçok mevkide oynayan Barış Alper Yılmaz, istikrarıyla dikkat çekti.

Milli oyuncu EURO 2024'te de gösterdiği performansla piyasasını katladı.

Galatasaray formasıyla 55 maça çıkan milli futbolcu 7 gol ve 12 asist yaparak taraftarın büyük beğenisini topladı.

EURO 2024'DE GÖZLERİ DOLDURDU

Güçlü fiziğiyle öne çıkan Barış Alper, EURO 2024'te de A Milli Takımımızın gözde futbolcularından oldu.

İNGİLİZ DEVİ BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN DEVREDE

Arsenal ve Tottenham ile adı anılan Barış Alper Yılmaz için bir başka Premier Lig devinin daha devreye girdiği iddia edildi.

İtalyan gazeteci Nico Schira, Barış Alper Yılmaz ile Liverpool'un ilgilendiğini öne sürdü.

İngiliz devinin genç oyuncu için 24 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör