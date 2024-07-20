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Leo Dubois'e Süper Lig'den talip! Göztepe tecrübeli oyuncuyu istiyor...

ahaber.com.tr
Giriş: 20.07.2024 12:33
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Leo Dubois’e Süper Lig’den talip! Göztepe tecrübeli oyuncuyu istiyor...

Süper Lig'e yeniden yükselen Göztepe, Galatasaray forması giyen Leo Dubois'i gündemine aldı. İzmir ekibi tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

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