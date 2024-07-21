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Fethiye'de Galatasaray şampiyonluk gecesi düzenledi

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 21.07.2024 01:10
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Fethiye’de Galatasaray şampiyonluk gecesi düzenledi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Galatasaray 24. Şampiyonluk Gecesi düzenlenirken, taraftaralar takımlarını şampiyonluğunu doyasıya eğlenerek kutladı.

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