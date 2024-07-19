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Galatasaray'dan geleceğe yatırım! Kanada Fransız genç yıldız geliyor! Mathis Lambourde...

ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 14:37 Güncelleme: 19.07.2024 14:49
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Galatasaray’dan geleceğe yatırım! Kanada Fransız genç yıldız geliyor! Mathis Lambourde...

Galatasaray son 2 yıldır şampiyon olan kadrosunu genç isimlerle de güçlendirmenin peşine düşerken gündeme Rennes'in genç yıldız adayı geldi. Cimbom kanatlarda ve forvet hattında görev yapabilen ve henüz 118 yaşında olan Mathis Lambourde'nin peşine düştü. İşte detaylar...

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

GELECEĞE YATIRIM İÇİN HAMLE

Bu sezon ilk olarak ezeli rakibi Fenerbahçe'den Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan Aslan, ilk 11 dışında Galatasaray'ın geleceğine katkı sağlayacak isimlerin de peşine düştü.

RENNES'İN GENÇ YILDIZI LİSTEDE

Sarı kırmızılılar daha önce Sacha Boey'i kadrosuna kattığı Rennes'den bir ismi daha istiyor.

CİMBOM'DA HEDEF LAMBOURDE

Galatasaray hem forvette hem de sağ ve sol kanatta forma giyebilen ve Rennes B takımında forma giyen Mathis Lambourde'nin peşine düştü.

37 MAÇTA 16 GOL

Bu sezon 37 maça çıkan Lambourde toplam 16 gole imza attı. Lambourde ayrıca Fransa U18 takımında da forma giyiyor. Genç oyuncunun değeri 500 bin Euro olarak gösteriliyor.

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