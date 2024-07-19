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Galatasaray'da Yunus Akgün ile yollar ayrılıyor! İtalya yolcusu...

Giriş: 19.07.2024 13:01
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Galatasaray’da Yunus Akgün ile yollar ayrılıyor! İtalya yolcusu...

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonu kiralık olan Leicester City'de geçiren Yunus Akgün ile yollar ayrılıyor. 24 yaşındaki oyuncuyu İtalyan ekibi Hellas Verona istiyor. İşte detaylar...

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