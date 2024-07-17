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Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu! Özgür Baran Aksaka Bulgaristan yolcusu

Giriş: 17.07.2024 21:50
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Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu! Özgür Baran Aksaka Bulgaristan yolcusu

Galatasaray, genç futbolcusu Özgür Baran Aksaka'yı kiralık olarak PFC Arda Kardzhali 1924'e olarak gönderdiğini açıkladı.

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