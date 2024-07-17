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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 17.07.2024 15:09
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Galatasaray’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Geinberg bölgesinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kamp yapılan tesislerde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, kuvvet çalışmasıyla devam etti.

İdman, koşu çalışmasıyla tamamlandı.



Sarı-kırmızılılar, bugün TSİ 19.00'da gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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