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Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı

Giriş: 16.07.2024 21:10
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Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı

Galatasaray, Mathias Ross Jensen'in Sparta Prag'a satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

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