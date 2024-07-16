Galatasaray'dan sağ bek sürprizi! Danimarka ekibi teklifi doğruladı
Sacha Boey'in gidişinden bu yana sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, aradığı ismi Danimarka'da buldu. Sarı kırmızılı ekibin Kopenhag forması giyen Elias Jelert için teklif yaptığı öğrenilirken, Kopenhag da görüşmeyi doğruladı.
Durgun bir yaz transfer dönemi geçiren ve şu ana kadar Michy Batshuayi ve Hakim Ziyech'i açıklayan Galatasaray'da adı sır gibi saklanan sağ bek transferi ortaya çıktı.
GALATASARAY SAĞ BEKİNİ DANİMARKA'DA BULDU
Danimarka'dan Tipsbladet'in haberine göre; Galatasaray, Jelert için Kopenhag'a bonuslar dahil 10 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Kopenhag'ın bu teklifi ciddiye aldığı ancak kabul edip etmeme konusunda bir baskı hissetmediği ve aceleye etmeyeceği kaydedildi.
TRANSFER PAZARLIĞI
Kopenhag, Galatasaray'dan ödeme konusunda garanti istediği ve ücretin bir kısmını da peşin istediğinin altı çizildi.
HAZIRLIK MAÇI KADROSUNA ALINMADI
Elias Jelert'in Kopenhag'ın salı günü Sonderjyske ile oynayacağı hazırlık maçında forma giymeyeceği, nedeninin Galatasaray ile devam eden transfer görüşmeleri olduğu belirtildi.
ELIAS JELERT'İN PERFORMANSI
Kopenhag altyapısından yetişen Danimarka milli sağ bek Elias Jelert, kulübüyle çıktığı 97 resmi maçta 1 gol atıp 6 asist yaptı. Jelert, 3 kez Danimarka milli takım formasını giydi.
GALATASARAY TARAFTARI BÜYÜLEMİŞTİ
Öte yandan Galatasaray'a transferi konuşulan Jelert'in geçen sezon Şampiyonlar Ligi Kopenhag - Galatasaray maçı sonrası flaş açıklamalarda bulunmuştu. Jelert, "Manchester United, Bayern Münih ve Galatasaray ile karşılaştılar. En etkileyici taraftar kimdi?" sorusuna ise şu cevabı vermişti: Üçünün de etkili olduğunu düşünüyorum ama Galatasaray daha etkiliydi.
KOPENHAG'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Konuyla ilgili, Kopenhag'dan da flaş açıklama geldi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "F.C. Kopenhag, Elias Jelert için Galatasaray'dan bir teklif alındığını doğrulayabilir. Taraflar arasındaki görüşmeler halen devam etmektedir ve bir anlaşmaya varılacağı kesin değildir. Nihai bir anlaşmaya varılması halinde bir şirket duyurusu yapılacaktır."
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