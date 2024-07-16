Galatasaray’dan sağ bek sürprizi! Danimarka ekibi teklifi doğruladı

KOPENHAG'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili, Kopenhag'dan da flaş açıklama geldi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "F.C. Kopenhag, Elias Jelert için Galatasaray'dan bir teklif alındığını doğrulayabilir. Taraflar arasındaki görüşmeler halen devam etmektedir ve bir anlaşmaya varılacağı kesin değildir. Nihai bir anlaşmaya varılması halinde bir şirket duyurusu yapılacaktır."

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