14 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray'da Mathias Ross ile yol ayrımı! Genç oyuncunun yeni durağı Çekya...

ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 13:42 Güncelleme: 14.07.2024 13:43
ABONE OL
Galatasaray’da Mathias Ross ile yol ayrımı! Genç oyuncunun yeni durağı Çekya...

Galatasaray'da bekleneni veremeyen Danimarkalı savunma oyuncusu Mathias Ross Çekya ekibi Sparta Prag'a kiralanıyor. Prag oyuncuyu kalıcı olarak transfer etmek isterse Galatasaray'a 1.5 milyon euro ödeyecek. İşte detaylar...

Galatasaray, Danimarkalı savunma oyuncusu Mathias Ross'u Çekya'ya göndermeye hazırlanıyor.

Danimarka basınında yer alan habere göre, Sparta Prag, 23 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

1.5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Sparta Prag, Ross'un satın alma opsiyonunu kullanması durumunda Galatasaray'a 1.5 milyon euro ödeyecek ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Ross'un transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Ross, geçen sezonu da NEC Nijmegen'de kiralık olarak geçirmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör