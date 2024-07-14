Galatasaray’da Mathias Ross ile yol ayrımı! Genç oyuncunun yeni durağı Çekya...

1.5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Sparta Prag, Ross'un satın alma opsiyonunu kullanması durumunda Galatasaray'a 1.5 milyon euro ödeyecek ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Ross'un transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Ross, geçen sezonu da NEC Nijmegen'de kiralık olarak geçirmişti.