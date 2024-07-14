Galatasaray’da ikinci hazırlık maçı öncesi gözler Icardi’de

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray, ikinci sınavına çıkıyor. Son şampiyon, yarın saat 20.30'da Alman temsilcisi Fortuna Düsseldorf ile karşılaşacak. Bu karşılaşma sadece D-Smart 77. kanal Spor Smart'ta ve D-Smart GO ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

RAKİP DÜSSELDORF

Sarı-kırmızılılar, Avusturya kampında güç depolamaya devam ediyor. Yeni sezonun ilk hazırlık maçında ev sahibi LASK Linz'e 3-2 mağlup olan Galatasaray, yarın yeni bir rakiple mücadele edecek. Galatasaray, Linz şehrinde Raiffeisen Arena'da oynanacak karşılaşmada, Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf karşısına çıkacak.