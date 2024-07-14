Galatasaray'da ikinci hazırlık maçı öncesi gözler Icardi'de
Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarına devam eden son şampiyon Galatasaray, yarın saat 20.30'da Fortuna Düsseldorf ile ikinci hazırlık maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı ekipte bu maçta gözler Mauro Icardi'de olacak.
Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray, ikinci sınavına çıkıyor. Son şampiyon, yarın saat 20.30'da Alman temsilcisi Fortuna Düsseldorf ile karşılaşacak. Bu karşılaşma sadece D-Smart 77. kanal Spor Smart'ta ve D-Smart GO ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
RAKİP DÜSSELDORF
Sarı-kırmızılılar, Avusturya kampında güç depolamaya devam ediyor. Yeni sezonun ilk hazırlık maçında ev sahibi LASK Linz'e 3-2 mağlup olan Galatasaray, yarın yeni bir rakiple mücadele edecek. Galatasaray, Linz şehrinde Raiffeisen Arena'da oynanacak karşılaşmada, Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf karşısına çıkacak.
ICARDI OYNAYACAK MI?
Sarı-kırmızılılar, Alman rakibi karşısında Batshuayi, Zaha, Mertens ve Tete gibi yıldızlarıyla galibiyet arayacak. Kampa geç katılan Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin müsabakada oynayıp oynamayacağına ise teknik ekip karar verecek.
GENÇLER PARLIYOR
LASK Linz maçında Galatasaray'ın 2 golünü de atan stoper Metehan Baltacı ve paslarıyla dikkat çeken Yusuf Demir'in yanı sıra; Efe Akman, Jankat Yılmaz, Işık Kaan Arslan, Eyüp Aydın gibi yıldız adayları da Galatasaraylı taraftarların performansını merak ettiği oyuncular arasında.
HAZIRLIK MAÇLARINA DEVAM
Okan Buruk ve öğrencileri Düsseldorf maçının ardından 3 karşılaşmaya daha çıkacak. Sarı-kırmızılılar; kampın devamında Trencin, Lecce ve Parma ile karşı karşıya gelecek.
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