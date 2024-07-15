Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’a Alman devinden teklif! Dev rakamla geliyorlar...

DORTMUND İSTİYOR

Avrupa'nın devlerini peşinden sürükleyen 24 yaşındaki oyuncu için bu kez Borussia Dortmund devreye girdi. Barış'ı uzun süredir izleyen Alman devi, Galatasaraylı yetkililerle görüşmek üzere İstanbul'a gelmeyi düşünüyor.