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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a Alman devinden teklif! Dev rakamla geliyorlar...

ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 13:24 Güncelleme: 15.07.2024 13:25
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Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’a Alman devinden teklif! Dev rakamla geliyorlar...

Galatasaray'da bu sezon patlama yapan ve EURO 2024'te de dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz'e Alman devi Borussia Dortmund talip oldu. Almanlar yakın zamanda İstanbul'a gelerek sarı kırmızılı yönetime teklifini sunacak. İşte detaylar...

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon birçok mevkide oynayan Barış Alper Yılmaz, istikrarıyla dikkat çekti. Milli oyuncu EURO 2024'te de gösterdiği performansla piyasasını katladı.

DORTMUND İSTİYOR

Avrupa'nın devlerini peşinden sürükleyen 24 yaşındaki oyuncu için bu kez Borussia Dortmund devreye girdi. Barış'ı uzun süredir izleyen Alman devi, Galatasaraylı yetkililerle görüşmek üzere İstanbul'a gelmeyi düşünüyor.

KONUŞULAN RAKAM 35 MİLYON EURO

Transferde gözünü karartan Dortmund'un teklif etmeyi planladığı rakam ise Galatasaray'ın kafasını karıştıracak düzeyde olduğu kaydedildi.

35 milyon euro'luk teklif hazırlığında olduğu iddia edilen Dortmund'un, sarı-kırmızılı ekibi ikna etmesi bekleniyor. Yönetim de oyuncunun değerini bulması halinde gidişine onay verecek.

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