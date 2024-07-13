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Galatasaray rekorları altüst edecek! Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez'den tarihi gelir...

Giriş: 13.07.2024 20:51
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Galatasaray rekorları altüst edecek! Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez’den tarihi gelir...

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. EURO 2024'te gözleri dolduran Barış Alper Yılmaz ve 2024 Kupa Amerika'da takımıyla finalde mücadele edecek Davinson Sanchez için devler kapıya dizildi. Sarı kırmızılı yönetim iki isminde satışından 60 milyon Euro gelir elde etmeyin planlıyor. İşte detaylar...

Gelecek sezon üst üste üçüncü, toplamdaysa 25. şampiyonluğu için mücadele edecek olan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılar, EURO 2024'ün yavaş yavaş sonlarına yaklaşırken transfer çalışmalarına hız verdi.

Transferde flaş gelişmeler yaşayan Galatasaray'da milli takımda performanslarını katlayan Davinson Sanchez ve Barış Alper'in talipleri artıyor.

EURO 2024'DE GÖZLERİ DOLDURDU

Güçlü fiziğiyle öne çıkan Barış Alper, EURO 2024'te de A Milli Takımımızın gözde futbolcularından olmuştu.

Copa America'da başarılı performansları ile gündeme damga vuran Davinson Sanchez için de Galatasaray yönetimi taban fiyatını belirledi.

GALATASARAY KASAYI DOLDURACAK

A Milli Takım ile Almanya'da göz dolduran Barış Alper için sarı-kırmızılı yönetim, en az 35 milyon Euro (1 milyar 250 milyon TL) bekliyor.

Copa America'da Uruguay'ı devirerek finale çıkan Kolombiya'nın formasını giyen ve son karşılaşmanın kilit ismi olan Davinson Sanchez'e de 25 milyon Euro (892 milyon TL) değer biçildi.

EVERTON SANCHEZ'E ASTON VILLA BARIŞ'A TALİP!

İki oyuncunun Premier Lig'den talipleri bulunuyor. Everton; Sanchez'e, Aston Villa da Barış Alper'e teklif hazırladı.

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