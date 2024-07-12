12 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray kesenin ağzını açtı! Yılın transferi geliyor...

Giriş: 12.07.2024 16:09
ABONE OL
Galatasaray kesenin ağzını açtı! Yılın transferi geliyor...

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Galatasaray için bomba bir iddia ortaya atıldı. Şampiyon Ligi'nde mücadele edecek sarı-kırmızılı ekip orta saha takviyesi için kolları sıvadı. Yönetim o yıldız için kesenin ağzını açıyor. İşte detaylar...

Gelecek sezon üst üste üçüncü, toplamdaysa 25. şampiyonluğu için mücadele edecek olan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılar, EURO 2024'ün yavaş yavaş sonlarına yaklaşırken transfer çalışmalarına hız verdi.

OKAN BURUK TAKVİYE İSTİYOR

Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un istediği bölgelere takviye yapmak için kolları sıvadı.

Okan Buruk'un hücum bölgesinin yanı sıra sağ bek ve orta sahaya da transfer talep ettiği belirtilmişti.

CİMBOM'A RUBEN NEVES BOMBASI

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Hilal forması giyen orta saha Ruben Neves için devreye girdiği iddia edildi.

Sarı kırmızılıların güncel piyasa değeri 32 milyon Euro olan yıldız için tüm maddi şartları zorlama kararı aldığı öne sürüldü.

27 yaşındaki futbolcunun ise Şampiyonlar Ligi faktörüyle Cimbom'a gelmeye sıcak baktığı aktarıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör