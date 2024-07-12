Galatasaray’da Oliveira bilmecesi! Ayrılığa yanaşmıyor...

Galatasaray'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen oyunculardan olan Sergio Oliveira ile sözleşme fesih konusunda görüşmeler devam ediyor.

Okan Buruk'la geçen sezon problem yaşayan ve performans olarak ilk sezonunun çok gerisinde kalan Portekizli yıldız ise sarı-kırmızılıların taleplerine olumsuz yanıt veriyor.