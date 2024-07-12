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Galatasaray'da Oliveira bilmecesi! Ayrılığa yanaşmıyor...

ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 12:40 Güncelleme: 12.07.2024 12:41
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Galatasaray’da Oliveira bilmecesi! Ayrılığa yanaşmıyor...

Galatasaray'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Sergio Oliveira ayrılık konusunda diretmeye devam ediyor. Portekizli yıldız yönetimin taleplerini olumsuz yanıtlarken Cimbom oyuncuyla anlaşmanın yollarını arıyor. İşte detaylar...

Galatasaray'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen oyunculardan olan Sergio Oliveira ile sözleşme fesih konusunda görüşmeler devam ediyor.

Okan Buruk'la geçen sezon problem yaşayan ve performans olarak ilk sezonunun çok gerisinde kalan Portekizli yıldız ise sarı-kırmızılıların taleplerine olumsuz yanıt veriyor.

2 YIL DAHA KONTRATI VAR

İki yıllık daha kontratı bulunan ve Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak bakmayan Oliveira'yı kampa götüren Okan Buruk, oyuncunun son durumuna burada bakacak. Galatasaraylı idareciler bir yandan da Oliveira ile uzlaşma yolu arıyor.

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