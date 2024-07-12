Galatasaray aradığı orta sahayı buldu! Adrien Rabiot ile ilk temas kuruldu! Dünya yıldızı...
Galatasaray orta saha transferinde gaza basarken, Juventus ile sözleşmesi sona eren ve şu anda boşta olan 29 yaşındaki Adrien Rabiot'a teklif götürdü. Yıldız oyuncuyla ilk temas kurulurken, gelecek yanıta göre pazarlıklarını sürdürecek. İşte detaylar...
Galatasaray, Fransa'nın EURO2024'e yarı finalde veda etmesinin ardından transfer için harekete geçti.
RABIOT İLE GÖRÜŞMELER SÜRECEK
Sarı-kırmızılılarda orta saha transferi için listede Adrien Rabiot yer alıyor. Juventus ile sözleşmesi sona eren ve şu anda boşta olan 29 yaşındaki futbolcunun temsilciliğini yapan annesiyle ilk teması kuran yönetim, gelecek yanıta göre pazarlıklarını sürdürecek.
YILLIK 4 MİLYON EURO
İtalyan devindeki son sezonunda maaşı brüt 9.7 milyon euro olarak Fransız yıldıza net 4 milyon euro önerildiği öğrenildi. Masadaki teklifte ayrıca 3-4 milyon euro dolaylarında imza parası ile maç ve başarı bonusları da yer aldığı belirtildi.
GALATASARAY UYGUN BİR SEÇENEK
Fransız medyası, Rabiot'un öncelikli seçeneğinin 5 büyük ligden biri olduğunu ancak Galatasaray'ın da mevcut kadrosu ile deneyimli futbolcu için uygun bir seçim olabileceğini yazdı.
Manchester City altyapısında da kısa bir eğitim alan Rabiot, Paris Saint-Germain'de yıldızını parlattıktan sonra Temmuz 2019'da bedelsiz olarak Juventus'a imza atmıştı.
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