Galatasaray aradığı orta sahayı buldu! Adrien Rabiot ile ilk temas kuruldu! Dünya yıldızı...

GALATASARAY UYGUN BİR SEÇENEK

Fransız medyası, Rabiot'un öncelikli seçeneğinin 5 büyük ligden biri olduğunu ancak Galatasaray'ın da mevcut kadrosu ile deneyimli futbolcu için uygun bir seçim olabileceğini yazdı.

Manchester City altyapısında da kısa bir eğitim alan Rabiot, Paris Saint-Germain'de yıldızını parlattıktan sonra Temmuz 2019'da bedelsiz olarak Juventus'a imza atmıştı.