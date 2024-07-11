Galatasaray hazırlık maçında LASK Linz’e mağlup oldu

Sarı-kırmızılı ekip, 56'ncı dakikada Metehan Baltacı'nın golüyle skora denge getirdi. 64'üncü dakikada Lucas Copado'nun kaydettiği golle LASK Linz tekrar öne geçerken; 71'inci dakikada bir kez daha Metehan Baltacı sahneye çıktı ve 2-2'lik eşitliği sağladı.

Avusturya ekibi, 85'inci dakikada Moussa Kone'nin golüyle karşılaşmayı 3-2 kazandı.