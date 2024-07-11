İngiliz devleri Barış Alper Yılmaz'ın peşine düştü! Galatasaray'ın kasası dolacak...
Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın performansı sevinç yarattı. Genç yıldız Avrupa devlerinin radarına girdi. EURO 2024'te de harikalar yaratan Yılmaz'a dünyaca ünlü kulüpler talip oldu. İşte detaylar...
Gelecek sezon üst üste üçüncü, toplamdaysa 25. şampiyonluğu için mücadele edecek olan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar, EURO 2024'ün yavaş yavaş sonlarına yaklaşırken transfer çalışmalarına hız verdi.
Galatasaray'da adı Avrupa kulüpleriyle anılan yıldızlarının başındaysa Barış Alper Yılmaz geliyor.
Galatasaray formasıyla 55 maça çıkan milli futbolcu 7 gol ve 12 asist yaparak taraftarın büyük beğenisini topladı.
EURO 2024'DE GÖZLERİ DOLDURDU
Güçlü fiziğiyle öne çıkan Barış Alper, EURO 2024'te de A Milli Takımımızın gözde futbolcularından oldu.
İNGİLİZ DEVLERİ PEŞİNE DÜŞTÜ
İngiliz basınında HITC'te yer alan habere göre, Arsenal, Liverpool ve Newcastle United'ın yıldız futbolcuyu transfer etmek istediği duyuruldu.
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