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Galatasaray'dan Tete için KAP açıklaması! Shakhtar'a tazminat nasıl ödenecek?

Giriş: 11.07.2024 21:11
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Galatasaray’dan Tete için KAP açıklaması! Shakhtar’a tazminat nasıl ödenecek?

Galatasaray, FIFA'nın geçtiğimiz günlerde Tete için Shakhtar'a ödenmesi gereken tazminat ile ilgili olarak açıklamada bulundu. İşte detaylar...

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