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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Fenerbahçe'nin şikayetiyle ilgili ifade verdi

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 17:02
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Fenerbahçe’nin şikayetiyle ilgili ifade verdi

Son dakika haberine göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yaptığı açıklamalar nedeniyle Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi. Başkan Özbek, savcılıktaki ifadesi sonrası açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.

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