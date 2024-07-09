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Galatasaray'ın Avusturya kamp kadrosu belli oldu! İşte hazırlık maçı programı...

ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 12:25 Güncelleme: 09.07.2024 12:25
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Galatasaray’ın Avusturya kamp kadrosu belli oldu! İşte hazırlık maçı programı...

Hazırlık kampı için Avusturya'ya giden Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Yeni transfer Batshuayi de kampta yer alırken Icardi, Torreira ve Muslera gibi yıldızlar da kadroda bulunuyor. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Avusturya'da yapacağı hazırlık kampı başlıyor. 18 Temmuz'a kadar Geinberg bölgesindet çalışacak sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosu belli oldu. Kampın ikinci etabı ise 22-27 Temmuz arasında Avusturya'nın Irdning bölgesinde yapılacak.

3 HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAK

Galatasaray ilk etap kampında 3 hazırlık maçı oynayacak. Program şöyle:

11 Temmuz Perşembe: Lask Linz
15 Temmuz Pazartesi: Düsseldorf
18 Temmuz Perşembe: Trencin

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