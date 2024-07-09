Galatasaray’ın Avusturya kamp kadrosu belli oldu! İşte hazırlık maçı programı...

Galatasaray'ın Avusturya'da yapacağı hazırlık kampı başlıyor. 18 Temmuz'a kadar Geinberg bölgesindet çalışacak sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosu belli oldu. Kampın ikinci etabı ise 22-27 Temmuz arasında Avusturya'nın Irdning bölgesinde yapılacak.