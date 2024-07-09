Galatasaray Guela Doue’yi bitirdi! İşte bonservisi ve maaşı! KAP bekleniyor...

33 MAÇTA OYNADI

Guela Doue, geride kalan sezonda Rennes formasını 33 maçta terletti. 21 yaşındaki sağ bek bu müsabakalarda 4 asist üretti. Genç oyuncunun, Rennes ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Guela Doue'nin güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

Lorenz Assignon, geride kalan sezonun devre arasında Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak daha sonra Burnley'e kiralanmıştı. Burnley ve Rennes'te forma giyerek sezonu tamamlayan Lorenz Assignon, 35 maça çıktı ve 3 gol, 4 asist üretti.