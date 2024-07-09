Galatasaray Guela Doue'yi bitirdi! İşte bonservisi ve maaşı! KAP bekleniyor...
Galatasaray şampiyonluğun ardından transfer çalışmalarına başlarken sağ bek pozisyonu için Rennes forması giyen Guela Doue ile anlaşma sağlandı. Rennes'e 7 milyon euro teklif edilirken, genç oyuncu senelik 1 milyon 200 bin euro alacak. Transferin yakın zamanda KAP'a bildirilmesi bekleniyor.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarına hız verdi. Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi ile 3 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, Rennes forması giyen Guela Doue transferi için girişimlerini hızlandırdı.
MAAŞI BELLİ OLDU
Galatasaray, Guela Doue ile senelik 1 milyon 200 bin euro maaş konusunda anlaşma sağladı.
SON TEKLİF 7 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılılar, Ligue 1 ekibi Rennes'e Guela Doue için 7 milyon euro bonservis önerisinde bulundu. Galatasaray'ın genç futbolcunun transferinde sona yaklaştığı, Rennes'in sıkı pazarlıkta indirim yapmasını beklediği bildirildi.
33 MAÇTA OYNADI
Guela Doue, geride kalan sezonda Rennes formasını 33 maçta terletti. 21 yaşındaki sağ bek bu müsabakalarda 4 asist üretti. Genç oyuncunun, Rennes ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Guela Doue'nin güncel piyasa değeri 7 milyon euro.
Lorenz Assignon, geride kalan sezonun devre arasında Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak daha sonra Burnley'e kiralanmıştı. Burnley ve Rennes'te forma giyerek sezonu tamamlayan Lorenz Assignon, 35 maça çıktı ve 3 gol, 4 asist üretti.
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