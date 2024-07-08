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Galatasaray'a orta saha bombası! Dünya şampiyonu geliyor...

Giriş: 08.07.2024 15:23
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Galatasaray’a orta saha bombası! Dünya şampiyonu geliyor...

Okan Buruk liderliğinde yeni sezona yeni takviyeler yaparak girmek isteyen Galatasaray'da bomba bir hamle geldi. Gizli yürütülen transfer operasyonuna dair görüşme de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Devler Ligi ve yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Okan Buruk liderliğinde kadrosuna yeni yıldızlar takviye etmenin peşine düşen Cimbom'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

BOMBA HAMLE!

İddialı bir kadro kurmak isteyen Cimbom, Dünya Kupası kazanmış yıldız oyuncu için bomba bir hamle yaptı.

RODRIGO DE PAUL İÇİN MESAİ

Transferde büyük ses getirecek isimlerle ilgilenen Galatasaray, Katar'da Arjantin Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonluğunu kazanan Rodrigo De Paul için harekete geçti.

Bu operasyonu gizlilik içinde yürüten sarı-kırmızılı kulübün, hem Atletico Madrid'le hem de De Paul'un menajeriyle temasa geçtiği ortaya çıktı.

30 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için yapılan ilk görüşmede olumsuz bir durum yaşanmadığı belirtildi. Menajeri ise transfere yeşil ışık yaktı.

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