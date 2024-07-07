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Barış Alper Yılmaz EURO 2024'e damga vurdu! Avrupa devlerini peşine taktı | Rekor bonservis bedeli...

Giriş: 07.07.2024 18:35
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Barış Alper Yılmaz EURO 2024’e damga vurdu! Avrupa devlerini peşine taktı | Rekor bonservis bedeli...

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın performansı sevinç yarattı. EURO 2024'te de harikalar yaratan Yılmaz'a dünyaca ünlü kulüpler talip oldu. İşte detaylar...

Gelecek sezon üst üste üçüncü, toplamdaysa 25. şampiyonluğu için mücadele edecek olan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılar, EURO 2024'ün yavaş yavaş sonlarına yaklaşırken transfer çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray'da adı Avrupa kulüpleriyle anılan yıldızlarının başındaysa Barış Alper Yılmaz geliyor.

Galatasaray formasıyla 55 maça çıkan milli futbolcu 7 gol ve 12 asist yaparak taraftarın büyük beğenisini topladı.

EURO 2024'DE GÖZLERİ DOLDURDU

Güçlü fiziğiyle öne çıkan Barış Alper, EURO 2024'te de A Milli Takımımızın gözde futbolcularından oldu.

VIRGIL VAN DIJK'TEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER: ELE AVUCA SIĞMAZ ŞEKİLDE KOŞUYOR

Öyle ki Hollanda'nın tecrübeli stoperi onun için, "Barış Alper Yılmaz sürekli koşuyordu. Ele avuca sığmaz şekilde koşuyordu. Her savunmacı için zordur. Bizi çok zorladı. Gol atamadı ama. Eğer bir şekilde onu tasvir edecek olursak, gerçekten önemli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

DÜNYA DEVLERİ PEŞİNDE!

Napoli, Tottenham, Manchester United, Leipzig'in istediği bilinirken, bu takımlara ise şimdi Arsenal, Juventus, Milan da eklendi.

EURO 2024'TE PERFORMANSINI KATLADI

Yıldız oyuncu için kapıyı 20 milyon Euro'dan açmayı planlayan yönetim, turnuvadaki performansından sonra bu rakamı rekor seviyeye çekecek.

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