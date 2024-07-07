07 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları tam gaz sürüyor

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 14:41
ABONE OL
Galatasaray’da yeni sezon hazırlıkları tam gaz sürüyor

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da Florya Metin Oktay Tesislerinde çalışmalar sürdü. Sarı-kırmızılı ekibin 9 Temmuz Salı gününden itibaren hazırlıklarına Avusturya'da devam edeceği öğrenildi.

Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk idaresinde dinamik ısınma ve kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, dört takımlı turnuvayla sona erdi. Sarı-kırmızılılar, 9 Temmuz Salı gününden itibaren yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör