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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları!

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 05.07.2024 20:42
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Galatasaray’da yeni sezon hazırlıkları!

Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Sabah salonda kuvvet ve sahada koşu çalışması yapılırken günün ikinci antrenmanı dinamik ısınmayla başladı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, iki grup halinde dar alan ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından koşu çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 09.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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