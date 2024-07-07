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Galatasaray'da Sergio Oliveira çıkmazı! Yıldız oyuncu ayrılığa yanaşmıyor...

ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 16:09
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Galatasaray’da Sergio Oliveira çıkmazı! Yıldız oyuncu ayrılığa yanaşmıyor...

Galatasaray'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen futbolculardan biri olarak gösterilen Sergio Oliveira ile yolların ayrılması planlanırken 32 yaşındaki oyuncu parasının tamamını almadan gitmeyi düşünmüyor. İşte detaylar...

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