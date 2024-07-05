Galatasaray Zaniolo transferini resmen açıkladı!
Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun İtalya temsilcisi Atalanta'ya kiralandığını duyurdu. İşte transfer şartları...
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda Atalanta ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
ZANIOLO'NUN SATIN ALMA OPSİYONU 15.5 MİLYON EURO
Galatasaray ile Atalanta arasındaki anlaşmaya göre İtalyan ekibinin şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor. Zaniolo'nun opsiyonunun 15.5 milyon euro olduğunu ve Atalanta'nın Galatasaray'a kiralama bedeli olarak 6 milyon 400 bin euro ödeyeceği belirtildi
Profesyonel futbolcumuz Nicolò Zaniolo'nun 2024-2025 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L. ile anlaşmaya varılmıştır.— #ŞampiyonGalatasaray 🏆 (@GalatasaraySK) July 5, 2024
Yapılan anlaşmaya göre, Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L., şirketimize 6.400.000… pic.twitter.com/X3fMpaiFgN
İtalyan ekibiyle yapılan anlaşmanın şartlarıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Anlaşmaya göre Atalanta, şirketimize 6 milyon 400 bin avro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15 milyon 500 bin avrodur. Ayrıca, maksimum 2 milyon avro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır."
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