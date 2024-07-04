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Tanguy Ndombele Fransa yolcusu! Nice resmen duyurdu

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 04.07.2024 20:37
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Tanguy Ndombele Fransa yolcusu! Nice resmen duyurdu

Fransa Ligue 1 ekibi Nice, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Tanguy Ndombele'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

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