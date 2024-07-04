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Galatasaray'da Ndombele'den veda mesajı: Yeni maceralarınızda iyi şanslar...

Giriş: 04.07.2024 16:40 Güncelleme: 04.07.2024 16:42
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Galatasaray’da Ndombele’den veda mesajı: Yeni maceralarınızda iyi şanslar...

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da tamamlayan Tanguy Ndombele, sarı kırmızılı takıma sosyal medya hesabından veda etti. Ndombele açıklamasında "Bizi şampiyonluğa taşıyan bu macera için yöneticilerimize, personelimize, takım arkadaşlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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