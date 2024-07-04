Son dakika | Galatasaray aradığı sağ beki Fransa'da buldu
Önceliği sağ bek transferine veren Galatasaray'ın Guela Doue transferinde sona geldiği iddia edildi. 21 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a "Evet" dediği belirtilirken kulübü Rennes ile bonservis pazarlıklarının da olumlu gittiği aktarıldı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sağ bek transferi için geri sayıma geçti.
Wan Bissaka ve Lorenz Assignon ile de ilgilenen sarı-kırmızılıların gündemindeki 1 numaralı isim ise Guela Doue.
Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray, Rennes ile 1 yıllık sözleşmesi kalan futbolcuyla anlaşmaya vardı.
Aslan'ın Rennes ile yürüttüğü bonservis pazarlıklarının da olumlu ilerlediği belirtildi.
Sarı-kırmızılılar 9 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampına kadar sağ bek ve orta saha transferini tamamlamayı hedefliyor.
Guela Doue, Rennes formasıyla geçen sezon 35 maça çıktı. Fildişi Sahilli futbolcu bu karşılaşmalarda 2.102 dakika süre alırken 4 asistlik katkı verdi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye'de en çok satılan otomobil markaları 2024 | Liste sil baştan değişti: Liderliğe yerli üretim damgası
- Tarım Kredi Market 4 Temmuz indirimleri başladı! Beyaz peynir 89.90 TL, Siyah zeytin 59.90 TL, Kangal sucuk 529,90 TL'den satışta
- Emekliye keyifli haber geldi: Promosyon değişti! Zamlı kök maaşa ek ödemeler oluştu: 10.000, 11.250, 12.300 TL alana...
- KPSS 2024/6 tercih sonuç tarihi 2024 | MEB sözleşmeli personel alımı tercih başvurusu nereden yapılır? İşte şartları...
- Yeni zamlı oran oluştu: Bedelli askerlik ücreti değişti! İşte 2024 temmuz hesabı...
- Maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 temmuz zammı ile 14-15 günlük maaş farkları ne kadar? Öğretmen, polis, hemşire, emekli memur...
- Emekliye müjdeli tarihler sıralandı: Zamlı maaşlar o tarihlerde hesaplarda! TAHSİS NO'ya göre....
- 4A, 4B, 4C'liye zamlı maaş listesi oluştu! 2024 Temmuz itibarıyla: 10.150, 10.550, 11.250, 11.750, 12.220, 12.600. 13.500 TL alana...
- 6 aylık enflasyon farkı 2024 | 6 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar, yüzde kaç? TÜİK 3 Temmuz memur, emekli zam farkı kaç TL?
- Ödemeler değişti: Memura en düşük 39.544 TL, Emekli memura: 21.803 TL maaş! 2024 Temmuz zam tablosu: Öğretmen, hemşire, vaiz, polis...
- Emekliye temmuz zammı geldi! SSK, Bağ-Kur'lu için %25.52'lik artış kapıda: İşte merak edilen kuruşu kuruşuna emekli maaş hesaplaması...
- Zamlı kamu işçisi ve taşeron maaşları 2024 | Taşerona, 4D'liye ara zam var mı, ne kadar? Kamu işçisine ilave tediye tarihleri ve miktarı...