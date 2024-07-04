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Son dakika | Galatasaray aradığı sağ beki Fransa'da buldu

ahaber.com.tr
Giriş: 04.07.2024 09:27
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Son dakika | Galatasaray aradığı sağ beki Fransa’da buldu

Önceliği sağ bek transferine veren Galatasaray'ın Guela Doue transferinde sona geldiği iddia edildi. 21 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a "Evet" dediği belirtilirken kulübü Rennes ile bonservis pazarlıklarının da olumlu gittiği aktarıldı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sağ bek transferi için geri sayıma geçti.

Wan Bissaka ve Lorenz Assignon ile de ilgilenen sarı-kırmızılıların gündemindeki 1 numaralı isim ise Guela Doue.

Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray, Rennes ile 1 yıllık sözleşmesi kalan futbolcuyla anlaşmaya vardı.

Aslan'ın Rennes ile yürüttüğü bonservis pazarlıklarının da olumlu ilerlediği belirtildi.

Sarı-kırmızılılar 9 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampına kadar sağ bek ve orta saha transferini tamamlamayı hedefliyor.

Guela Doue, Rennes formasıyla geçen sezon 35 maça çıktı. Fildişi Sahilli futbolcu bu karşılaşmalarda 2.102 dakika süre alırken 4 asistlik katkı verdi.

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