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Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına başladı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 03.07.2024 23:30
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Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına başladı

Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma ve koşu çalışmasıyla başladı.

Üç grup halinde 8'e 2 pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasıyla tamamlandı.

Galatasaray'da yeni transfer Michy Batshuayi, takımla ilk idmanına çıktı. Antrenmandan önce 31 yaşına giren Kerem Demirbay'ın doğum günü kutlandı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek de idmanı takip etti.

Galatasaray, yarın saat 12.00'de ve 17.30'da yapacağı antrenmanlarla 2024-2025 sezonu hazırlıklarını sürdürecek.

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