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Serge Aurier Galatasaray'a veda etti: Hayatım boyunca kalbimdesiniz

Giriş: 03.07.2024 19:56
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Serge Aurier Galatasaray’a veda etti: Hayatım boyunca kalbimdesiniz

Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren Serge Aurier, sarı-kırmızılı takıma veda etti. Serge Aurier açıklamasında, "Hayatım boyunca kalbimdesiniz ve nerede olursam olayım sizi destekleyeceğim! Başarı ve mutluluk dolu iyi bir sezon geçirin, teşekkürler Gala!" ifadelerini kullandı.

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