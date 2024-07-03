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Galatasaray resmen duyurdu: Dries Mertens ile sözleşme uzatıldı! İşte alacağı ücret...

Giriş: 03.07.2024 18:17 Güncelleme: 03.07.2024 18:29
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Galatasaray resmen duyurdu: Dries Mertens ile sözleşme uzatıldı! İşte alacağı ücret...

Galatasaray, Dries Mertens'in sözleşmesinin 1 yıllığına uzatıldığını açıkladı. İşte yıldız futbolcunun alacağı ücret...

Galatasaray, Dries Mertens'in sözleşmesinin 1 yıllığına uzatıldığını açıkladı.

Belçikalı yıldızı net 2.9 milyon euro maaş ödeneceği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcumuz Dries Mertens'in sözleşmesi 2024-2025 sezonu için uzatılmıştır.

Buna göre futbolcuya net 2.900.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Galatasaray'da oynadığı iki sezonda da şampiyonluğa ulaşan Belçikalı yıldız, geçtiğimiz sezonu asist kralı olarak tamamladı.

Mertens, Galatasaray'da çıktığı 84 maçta 19 gol, 23 asistlik bir performans sergiledi.

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