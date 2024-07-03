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İtalyan basını Nicolo Zaniolo'nun yeni adresini duyurdu! İşte o şartlar...

Giriş: 03.07.2024 18:03 Güncelleme: 03.07.2024 18:07
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İtalyan basını Nicolo Zaniolo’nun yeni adresini duyurdu! İşte o şartlar...

Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen isimler arasında yer alan Nicolo Zaniolo için, İtalyan basını bomba bir iddia ortaya attı ve yeni takımını duyurdu. İşte detaylar...

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan ve yeni sezon için hazırlarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER SEZONU HAREKETLİ GEÇİYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, kadroya kaliteli isimleri transfer etmek için düğmeye bastı.

FENERBAHÇE'YE ÇALIM: İLK TRANSFER BATSHUAYI!

Okan Buruk ve yönetim önderliğinde transferde adımlarını atan sarı-kırmızılı kulüp, ilk hamlesini Michy Batshuayi ile yapmıştı.

HAKIM ZIYECH İLE YENİLENME!

Yönetim, geçen sezonun son haftalarında attığı gollerle şampiyonluğa katkıda bulunan Faslı yıldız Hakim Ziyech'le de yeni sözleşme imzalandı.

BİRİLERİ GELİYOR BİRİLERİ GİDİYOR

Takıma katılacak oyuncuların yanı sıra, takımdan ayrılacak oyuncuların kim olacağı da merakla bekleniyor.

ZANIOLO'NUN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Geçtiğimiz sezonda Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralanan fakat beklentilerin altında kalarak Galatsaaray'a geri dönen Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu.

İtalyan La Gazzetta Dello Sport, Galatasaray ile Atalanta, salı gecesi Nicolo Zaniolo transferinde anlaşmaya vardığını açıkladı.

Atalanta, Nicolo Zaniolo'yu 3 milyon euro kiralama, 18 milyon euro şartlı satın alma opsiyonu, 2 milyon euro bonuslar karşılığı kadrosuna kattı.

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