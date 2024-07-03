Erden Timur’dan bomba transfer itirafları! Icardi’den Fred’e Szymanski’den Zaha’ya! Neler olmuş neler...

AYRILMA NEDENİ NE?

"Kendimce vicdani olarak baktığımda artılara eksilere bakıyorum. Maalesef ki herkes eksilere bakıyor. Zaten Galatasaray'dan ayrılmamın sebebi bu. İnanılmaz bir strateji yürütülüyor, yapılanların halı altına süpürülüp hiç bahsedilmemesi... Hayatımda böyle bir tiyatro yaşamadım gerçekten. 40 milyonluk sponsorluk buldum tek başıma. PUMA anlaşması var çok önemli olan, tek başıma pazarlık sürecini yürüttüm. Yıllardır 'NIKE anlaşması harika daha iyisini bulamazsınız' dendi, NIKE da aynı şeyi söyledi bize. O kabullenişin dışına çıkmak bir şeydir. Bu sene 700-800 bin forma sattık. Çoğu hafta formamız yoktu, olsaydı çok rahat 1 milyon satardık. 5 yılda 250 milyon eder bu."

"HAYALİ YAPABİLİRLİK SEVİYESİNE GETİRDİK"

"Ben çalışırken hiçbir sorun yaşamadık. Garip bir şekilde... Niye olabilir ki yani? Ben de onu anlamadım. Bir şey yapıyoruz ve başarılı gidiyor. Ben üzerime vazife olmayan hiçbir şeye de karışmadım. İlk sene 70 milyon euro zarar ettik, sponsorluk bulmamız gerekmez mi? Birbirimize yardımcı olmak gayet basit bir görev. 'Erden futbolda görevli, futbolda başarılı olamazsak ilk gemiyi terk edecek arkadaş bu' diye konumlandırılmışız oraya. Yapılan şey değil, o kasıt ve onun sistematik bir şekilde yapılması. Benim pozisyonumda görev almış insanların en az ekrana çıkanının 9'da 1'i kadar ekrana çıkmışım, ona çok dikkat etmişim zaten ben. Benim vicdanen Galatasaray'a en büyük katkım şampiyonluk dışındaki konular. Bu hayale herkesi inandırmak, yapılabilir seviyeye getirmek... Rakamsal olarak belki 300-500 milyon katkıda bulunmuşuz, hesaplamadım. Bir sürü transferlerin hiçbirinde görünmek bile istemedim. Ben de marketing, PR bilen bir insanımdır. Birine telefonla görüntü çektirirsin, 'Ne kadar mütevazı bir Erden Timur' olur. Cuma günü akşam Mersin'de bir düğüne katıldım, Şırnak'ta aşiret düğünü dediler. Benim sosyal medyada bir gücüm olsa 'Hayır orada değil Mersin'de' dedirtirim. Niye bunu yapıyorlar bilmiyorum. Mersin olsa ne olur, Şırnak olsa ne olur?"