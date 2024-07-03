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Galatasaray'da Marco Reus sesleri! Teklif belli oldu! 1+1 yıllık sözleşme...

Giriş: 03.07.2024 14:59
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Galatasaray’da Marco Reus sesleri! Teklif belli oldu! 1+1 yıllık sözleşme...

Galatasaray transfer çalışmalarına hız verirken Borussia Dortmund forması giyen Marco Reus'u gündemine aldı. Cimbom yıldız oyuncuya 1+1 yıllık sözleşme teklif etti. İşte detaylar...

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