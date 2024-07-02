Galatasaray'da Tete Brezilya yolcusu! Cimbom'un beklentisi 10 milyon euro...
Galatasaray Shakhtar'dan transfer ettiği Tete için Ukrayna ekibiyle mahkemelik olurken, yıldız oyuncu için teklifleri bekliyor. Aslan transferden 10 milyon euro gelir hedeflerken Tete'yi Palmeiras ve Corinthians istiyor. İşte detaylar...
Brezilyalı futbolcusu Tete konusunda Shakhtar ile mahkemelik olan Galatasaray yıldız oyuncu için diğer yandan da teklifler alıyor. Palmeiras ve Corinthians'ın radarına giren 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor.
HEDEF 10 MİLYON EURO
Öte yandan Suudi Arabistan ekiplerinin de listesinde bulunan Tete için 10 milyon euro fiyat biçen Galatasaray, bu rakamın altına satış yapmak istemiyor. Galatasaray formasıyla 45 resmi maça çıkan Tete, bu maçlarda 3 gol 6 asistlik performans gösterdi.
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