Galatasaray’da Emin Bayram ayrılığa hazırlanıyor! Belçika ekibine transfer oluyor...

2.5 MİLYON EURO'YA TRANSFER

Haberde; Galatasaray'ın bu transfer için 2.5 milyon euro bonservis bedeli elde edeceği ifade edilirken, sarı kırmızılı kulübün sonraki satıştan da yüzde 50 paya sahip olacağı belirtildi.

Geçen sezonu Westerlo'da kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki Emin Bayram, Belçika temsilcisinde 24 maçta sahaya çıktı ve 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.