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Galatasaray'da Emin Bayram ayrılığa hazırlanıyor! Belçika ekibine transfer oluyor...

ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 09:32
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Galatasaray’da Emin Bayram ayrılığa hazırlanıyor! Belçika ekibine transfer oluyor...

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonu Westerlo'da kiralık olarak geçiren Emin Bayram, bonservisiyle birlikte Belçika ekibine transfer oluyor. Belçika ekibi Emin'in bonservisinin yarısı için Cimbom'a 2,5 milyon euro ödeyecek. İşte detaylar...

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonu Westerlo'da kiralık olarak geçiren Emin Bayram, bonservisiyle Belçika ekibine transfer olmaya hazırlanıyor.

2.5 MİLYON EURO'YA TRANSFER

Haberde; Galatasaray'ın bu transfer için 2.5 milyon euro bonservis bedeli elde edeceği ifade edilirken, sarı kırmızılı kulübün sonraki satıştan da yüzde 50 paya sahip olacağı belirtildi.

Geçen sezonu Westerlo'da kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki Emin Bayram, Belçika temsilcisinde 24 maçta sahaya çıktı ve 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

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