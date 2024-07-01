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Galatasaray'ın Avusturya kampındaki maç programı belli oldu

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 01.07.2024 20:10 Güncelleme: 01.07.2024 20:11
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Galatasaray’ın Avusturya kampındaki maç programı belli oldu

Galatasaray, 11 Temmuz - 27 Temmuz tarihleri arasında katılacağı Summer Series Upper Austria’da 5 hazırlık maçı oynayacak. İşte maç programı...

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