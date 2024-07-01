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Galatasaray eski voleybolcusu Paidar Demir'i andı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 01.07.2024 15:30
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Galatasaray eski voleybolcusu Paidar Demir’i andı

Galatasaray, Türk voleybolunun unutulmaz isimlerinden Paidar Demir için anma mesajı yayımladı.

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